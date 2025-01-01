Die beste und die schlimmste ZeitJetzt kostenlos streamen
Navy CIS
Folge 9: Die beste und die schlimmste Zeit
42 Min.Ab 12
In einem Lebensmitteltruck wird eine tiefgefrorene Leiche gefunden. Der Tote ist ein Navy Offizier, der seinem Cousin mit dessen Food Truck ausgeholfen hat. Um den Fall aufzuklären, taucht das Team der Navy CIS in die Welt der fahrenden Imbissbuden ab. Währenddessen muss sich das Team, und vor allem Gibbs, erst einmal daran gewöhnen, dass Jack in Afghanistan zurückgeblieben ist.
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
