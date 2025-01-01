Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Ein Mann für unlösbare Fälle

"CBS Serien"Staffel 2Folge 11
Ein Mann für unlösbare Fälle

Ein Mann für unlösbare FälleJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 11: Ein Mann für unlösbare Fälle

42 Min.Ab 12

Vor zwei Jahren ist der wohlhabende Navy-Lieutenant Brian McAllister spurlos verschwunden. Seine Familie hat seinerzeit eine Belohnung von einer Million Dollar für den ausgesetzt, der McAllister findet. Jetzt scheint es, als habe der Privatdetektiv Monroe Cooper in einem abgelegenen See in Virginia den Wagen gefunden, mit dem McAllister - so Coopers Vermutung - damals einen tödlichen Unfall erlitten hat. Bei der Untersuchung stellt sich Ungeheuerliches heraus ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen