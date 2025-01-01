Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Mit allen Ehren

"CBS Serien"Staffel 2Folge 21
Mit allen Ehren

Mit allen EhrenJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 21: Mit allen Ehren

42 Min.Ab 12

Petty Officer Dobbs, der im Irak gefallen ist, soll posthum die Tapferkeitsmedaille verliehen werden. Aber als seine ehemalige Schulfreundin Emmy Pole zwischen seinen Sachen die Skelette ihrer und Dobbs' Freundin findet, kommen Zweifel an seiner Integrität auf. Gibbs und seinen Leuten vom NCIS bleibt wegen der anstehenden Ordensverleihung nicht viel Zeit, um Klarheit in den Fall zu bringen. Doch dann lenkt Emmys plötzlicher Selbstmord die Spur in eine andere Richtung ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen