Navy CIS
Folge 8: Herzenssachen
42 Min.Ab 16
Commander Dornan, der in einem Krankenhaus der Navy wegen eines Herzklappenfehlers operiert wurde, stirbt kurze Zeit später im Krankenbett einen ungewöhnlichen Tod: Er explodiert von innen heraus. Gibbs und sein Team vom NCIS werden hinzugezogen, denn alles sieht nach einem äußerst grausamen Mord aus. Der Verdacht fällt auf einen jungen Ensign, der während seiner Ausbildung von Commander Dornan schikaniert wurde. Doch bei ihren Ermittlungen unterläuft Kate ein fataler Fehler ...
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
