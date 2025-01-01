Navy CIS
Folge 16: Wege zum Ruhm
42 Min.Ab 12
Manda King, eine Petty Offizierin der Navy, wird im Bett eines Barkeepers tot aufgefunden. Nachdem die Laboruntersuchungen den Mann entlasten, führen die Spuren das NCIS-Team zu einem Club, in dem Mandas Schwester Samantha als Sängerin auftritt. Sie wollte sich aus einem Knebelvertrag mit dem Clubbesitzer, dem gefürchteten Kriminellen Ian Hitch, befreien ...
