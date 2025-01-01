Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 2Folge 20
Folge 20: Die rote Zelle

43 Min.Ab 16

Nach einer wilden Party auf einem Universitätscampus entdeckt ein Student die Leiche eines jungen Marines, der dort einen Offizierslehrgang absolviert hat. Da Ducky zweifelsfrei feststellen kann, dass es sich um einen Mord handelt, beginnen Gibbs und sein Team mit ihrer Arbeit. Dabei werden sie von einem anonymen Tippgeber unterstützt, dessen E-Mails aber zunächst etwas verwirrend erscheinen. Als auch der beste Freund des Marines ermordet wird, ergeben die Nachrichten einen Sinn.

"CBS Serien"
