Folge 1: Meine Freundin, ihr Vater und ich
42 Min.Ab 12
La Grenouille hat seine Tochter Jeanne und Tony zum Frühstück eingeladen. Tony will noch sein Auto umparken, aber La Grenouille schickt seinen Handlanger Henri vor - unterwegs explodiert der Wagen. Da Jenny Shepard Tony auf Jeanne angesetzt hat, um über sie an den Waffenhändler zu kommen, verfolgt sie das Geschehen vom NCIS aus über den Bildschirm. Am Tatort finden Gibbs und sein Team das ausgebrannte Autowrack, eine Leiche und Tonys Dienstmarke, Ausweis und Handy ...
