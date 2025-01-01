Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Wie ein wilder Stier

"CBS Serien"Staffel 5Folge 10
Wie ein wilder Stier

Wie ein wilder StierJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 10: Wie ein wilder Stier

43 Min.Ab 12

Der Marine Damon Werth, der im Irak gekämpft und drei seiner Männer gerettet hat, wird mit einer posttraumatischen Belastungsstörung ins Krankenhaus eingeliefert. Kurz darauf bricht er aus und entführt einen der Psychiater. Gibbs und sein Team können ihn nur mit großen Schwierigkeiten überwältigen. Bald finden sie heraus, dass Werth mit Steroiden vollgepumpt ist, was seine Aggression und auch den Gedächtnisverlust ausgelöst hat ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen