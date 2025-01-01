Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 5Folge 12
Folge 12: Auf der Lauer

43 Min.Ab 12

Als Gibbs und sein Team gerade dabei sind, ein Lagerhaus zu observieren, in dem sich ein wertvolles Radarsystem befindet, wird ganz in ihrer Nähe plötzlich der zwielichtige Börsenmakler Scott Rowe erschlagen. McGee macht kurz darauf eine schreckliche Entdeckung: Das Radargerät wurde gestohlen! Gibbs gelingt es, einen Junkie ausfindig zu machen, der den Mord beobachtet hat. Doch der will ausgerechnet den Erfinder des Geräts selbst dabei gesehen haben, wie er den Mann erschlug ...

