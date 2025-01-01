Navy CIS
Folge 6: Das Geisterschiff
42 Min.Ab 12
Auf einem geheimen Navy-Forschungsschiff wird eine Leiche gefunden. Durch ihre Ermittlungen stoßen Gibbs und seine Leute auf ein weiteres Schiff und auf einen gefährlichen Virus, der hoch ansteckend ist und das ganze NCIS-Team in Gefahr bringt. Jenny versucht in der Zwischenzeit alles, um Aufklärung zu bekommen, doch die Geheimhaltung stellt sie vor immer neue Hindernisse ...
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
