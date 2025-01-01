Navy CIS
Folge 8: Mord im Taxi
43 Min.Ab 12
Der schwarzafrikanische Taxifahrer Thomas Zuri und sein Fahrgast, ein Admiral, wurden kaltblütig ermordet. Bei den Ermittlungen fällt dem Team des NCIS auf, dass es vor Kurzem eine Serie von Morden an schwarzafrikanischen Taxifahrern gab. Als Zuris Frau die Leiche identifizieren soll, stellt sich heraus, dass der Tote nicht ihr Mann ist. Der wahre Thomas Zuri ist Widerstandskämpfer im Exil und aus Furcht vor Mordanschlägen untergetaucht ...
