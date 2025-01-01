Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Mord im Taxi

"CBS Serien"Staffel 5Folge 8
Mord im Taxi

Mord im TaxiJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 8: Mord im Taxi

43 Min.Ab 12

Der schwarzafrikanische Taxifahrer Thomas Zuri und sein Fahrgast, ein Admiral, wurden kaltblütig ermordet. Bei den Ermittlungen fällt dem Team des NCIS auf, dass es vor Kurzem eine Serie von Morden an schwarzafrikanischen Taxifahrern gab. Als Zuris Frau die Leiche identifizieren soll, stellt sich heraus, dass der Tote nicht ihr Mann ist. Der wahre Thomas Zuri ist Widerstandskämpfer im Exil und aus Furcht vor Mordanschlägen untergetaucht ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen