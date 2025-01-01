Navy CIS
Folge 2: Familiensache
42 Min.Ab 12
Ein Petty Officer wird tot in einem Auto an einer Brücke gefunden. Erst deutet alles auf einen Unfall hin, doch als Ducky die Schusswunde von einer Flinte im Bauch des Toten entdeckt, ist klar, dass es sich um Mord handelt. In der Nähe taucht die Leiche einer Frau auf. Ducky stellt fest, dass sie kurz vor ihrem Tod ein Kind zur Welt gebracht hat und danach erschlagen wurde. Die Spur führt zu dem Freund der Toten und seinem Vater, die zusammen eine Autowerkstatt betreiben.
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
12
