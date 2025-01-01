Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 8Folge 10
42 Min.Ab 12

Jerry Neisler ist spurlos verschwunden, nachdem er ein Drohvideo erhalten hat. Er ist Zeuge in einem Mordprozess. Offensichtlich soll er gewaltsam davon abgehalten werden, als Hauptbelastungszeuge gegen den Angeklagten Hayes auszusagen. Hayes ist eine zwar zwielichtige Figur, aber kein hohes Tier in der Unterwelt, daher ist es seltsam, dass der Hauptbelastungszeuge so unter Druck gesetzt wird. Wie sich herausstellt, steckt etwas ganz anderes hinter Neislers Verschwinden ...

