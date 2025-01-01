Navy CIS
Folge 9: Vertraute Feinde
42 Min.Ab 12
Nach dem Anschlag auf Eli David und Director Vance bringt Hadar die beiden wieder in das NCIS-Versteck. Dort erwartet sie eine böse Überraschung. Auf einmal verschwindet Eli. Bei der Suche nach ihm flammt erneut das Misstrauen zwischen den Israelis und den NCIS-Agenten auf. Schließlich finden sie Eli in einer Synagoge und bringen ihn zum NCIS, wo Gibbs ihn verhört. Eli erzählt von Vances Auftrag in Amsterdam vor 20 Jahren, und plötzlich scheint Licht ins Dunkel zu kommen ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
