Navy CIS
Folge 14: Der Schlussstrich
42 Min.Ab 12
Das Navy CIS-Team bekommt Besuch von der Psychiaterin Rachel Cranston, die alle begutachten soll - natürlich ist niemand davon begeistert. Um die Ausfallzeiten so gering wie möglich zu halten, begleitet Rachel das Team auf die USS Colonial, wo Commander Reynolds erschossen in seiner Koje aufgefunden wurde. Es stellt sich heraus, dass Reynolds kurz vor der Pensionierung stand - und seit 20 Jahren ein Verhältnis mit der Frau seines Vorgesetzten, dem Admiral, hatte ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
