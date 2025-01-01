Navy CIS
Folge 23: Schwanengesang
41 Min.Ab 12
Die Suche nach dem Hafenmörder geht weiter: Die Ermittler finden heraus, dass das mysteriöse Auge in Tonys Glas Trent Kort gehört, einem alten Bekannten der CIA. Kort informiert das Team darüber, dass ein ehemaliges Navy-Mitglied in einem CIA-Programm zum Killer ausgebildet wurde. Seitdem rächt er sich an all denen, die ihn seiner Meinung nach übergangen und zu wenig beachtet haben: die hohen Tiere der Navy. Gibbs bittet Mike Franks um Hilfe, um den Täter endlich zu stellen ...
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
