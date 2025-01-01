Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

Nichts fragen, nichts sagen

"CBS Serien"Staffel 8Folge 12
Nichts fragen, nichts sagen

Navy CIS

Folge 12: Nichts fragen, nichts sagen

42 Min.Ab 12

Officer Simon Craig wird in einer High School die Treppe hinuntergestoßen und durch brutale Fußtritte ermordet. Er beriet Schüler über die Möglichkeiten, bei der Navy Karriere zu machen. Mit dem NCIS-Team taucht am Tatort Dr. Magnus auf, Duckys Vorgänger. Im Fall des ermordeten Officers gerät schnell ein Schüler in Verdacht. Doch die Aufklärung des Mordes gestaltet sich schwieriger als gedacht und hält noch einige Überraschungen für Gibbs und sein Team bereit ...

