"CBS Serien"Staffel 8Folge 6
Folge 6: Genie und Wahnsinn

42 Min.Ab 12

Clea Thorson läuft vor einen fahrenden Bus und stirbt. Sie hat für die Firma Gen-One als Chemie-Ingenieurin an einem Projekt für die Navy gearbeitet und galt als Genie, aber auch als schwierig im Umgang. Ducky stellt fest, dass Clea schwer krank war. Auf ihrem Körper finden sich unendlich viele Formeln und Koordinaten, die sie selbst dort hingeschrieben hat. Abby ist fasziniert von Cleas Denkweise. Sie glaubt, wenn sie ihren Wegen folgt, kommt sie ihrem Geheimnis auf die Spur ...

