Navy CIS
Folge 2: Der alte Fuchs
41 Min.Ab 12
Nicholas Masons Enkelin ist entführt worden. Kurz darauf werden mehrere Männer ermordet aufgefunden. Es stellt sich heraus, dass Mason sowohl seiner Familie als auch dem NCIS gegenüber falsche Angaben bezüglich seiner Vergangenheit gemacht hat. Er hat vor langer Zeit an einer staatlich initiierten Geheimoperation teilgenommen und war mit sieben anderen Personen als Agent tätig. Nach Ende des Projekts waren noch drei Teammitglieder übrig, zwei von ihnen sind nun ermordet worden.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren