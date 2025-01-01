Navy CIS
Folge 3: Rache ist bitter
41 Min.Ab 12
Im Haus von Marine Sergeant Heather Dempsey wird eingebrochen, als sie sich dort mit ihrem Geliebten Gary Tolin vergnügt. Sie erschießt den Eindringling. Heather streitet trotz aller Hinweise ab, in der fraglichen Nacht Besuch gehabt zu haben. Gibbs findet über seinen alten Mitstreiter Fornell heraus, dass Tolin ein ranghoher FBI-Beamter ist. Im Zuge der Ermittlung kommt auch heraus, dass Dempseys Bruder bei einer Schießerei zwischen zwei Drogen-Gangs schwer verletzt wurde ...
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
