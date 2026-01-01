Navy CIS
Folge 12: Geisterjagd
41 Min.Ab 12
Ein Navy-Offizier wird erschossen in einer Wohnsiedlung gefunden. Offenbar war eine blonde Frau bei ihm, die allerdings mittlerweile verschwunden ist. Gibbs und seine Leute finden heraus, dass E.J. Barrett wieder aufgetaucht ist: Sie war die Frau, die bei dem Offizier im Auto saß. E.J. schwört, dass jemand sie umbringen will. Der Ermordete war ein Freund, der ihr helfen wollte. Bei den Ermittlungen wird klar, dass der rätselhafte Täter tatsächlich noch immer hinter ihr her ist.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
