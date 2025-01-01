Navy CIS
Folge 18: Verräterische Zeichen
42 Min.Ab 12
Auf Jarvis wird ein Attentat verübt - allerdings nur ein fingiertes. Mit dem Manöver will die Navy Phillip Wickes, den Boss einer Schiff- und Stahlbaufirma, aus der Reserve locken: Jarvis vermutet, dass sein alter Freund in eine Erpressung verwickelt ist. Wickes ist, wie erhofft, durch den angeblichen Mordversuch alarmiert. Gibbs nimmt ihn in die Mangel, doch der ehemalige Mitarbeiter, den das Team anschließend ins Visier nimmt, wird tot aufgefunden. Wusste er zu viel?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren