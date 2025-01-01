Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

Staffel 9Folge 6
Folge 6: Mehr über Mary

41 Min.

Die Leiche eines Mannes wird gefunden, der zunächst starkes Ecstasy konsumiert und dann so viel Wasser getrunken hat, dass er buchstäblich ertrunken ist. Die Ermittlungen ergeben, dass er das Ecstasy nicht freiwillig genommen hat. Kurz darauf findet das Team ein zweites Opfer, das auf die gleiche Weise umgebracht wurde. Beide Männer hatten Verbindungen zur Navy und haben ihre Frauen ständig betrogen. Hat sie ihre Beziehungsunfähigkeit das Leben gekostet?

