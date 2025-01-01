Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien" Staffel 9 Folge 19
Folge 19: Der gute Sohn

42 Min. Ab 12

In Baltimore wird die Leiche eines jungen Navy-Seemanns gefunden. Kurz darauf wird Vances Schwager Michael wird aufgegriffen, als er sich Blut des Opfers von Jacke und Händen waschen will. Er behauptet, dem Sterbenden geholfen zu haben, gilt aber als verdächtig, weil niemand seine Aussage bestätigen kann. Vance glaubt fest an Michaels Unschuld und nimmt ihn mit nach Hause. Doch irgendetwas scheint sein Schwager zu verbergen ...

