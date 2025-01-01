Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Der leere Sarg

"CBS Serien"Staffel 9Folge 8
Der leere Sarg

Der leere SargJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 8: Der leere Sarg

41 Min.Ab 12

Ein Flugzeug, das gefallene Soldaten zurück in die USA bringen sollte, stürzt ab. Ducky stellt fest, dass einer der Särge leer war - nämlich der von First Lieutenant Gabriela Flores. Sie war Mitglied einer Spezialeinheit in Afghanistan, die versuchte, Mädchen Schulbildung zu vermitteln. Bei einem Anschlag soll sie umgekommen sein. Satellitenbilder zeigen aber, dass Gabriela mit zwei Kindern fliehen konnte. Gibbs erhält von oberster Stelle den Auftrag, sie vor Ort zu suchen.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen