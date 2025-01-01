Navy CIS
Folge 21: Aquamarin
41 Min.Ab 12
Nach einem Lagerhausbrand wird die verkohlte Leiche des Angestellten Carter Plimpton gefunden, der Mitglied der berüchtigten Wächterflotte war. Die Ermittlungen ergeben: Das Feuer wurde gelegt. Gibbs und seinem Team wird der Brandermittler Jason King zur Unterstützung zugeteilt, mit dem Tony eine unglückliche Vergangenheit teilt. Während das Team rätselt, wer der Brandstifter ist, wächst die Gewissheit, dass Plimptons Tod kein Unfall war - was hatte er entdeckt?
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
