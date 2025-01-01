Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 10: Ausgeknockt
22 Min.Ab 12
Von allen Seiten fühlt sich der 17-jährige Boxer Cedric Kohnen unter Druck gesetzt und bricht schließlich beim Boxtraining zusammen. Die Eltern geben Trainer Mike Haas die Schuld und stellen ihn zur Rede. Am nächsten Tag liegt Haas erschossen im Boxring ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1