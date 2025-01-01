Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 3: Familie unter Verdacht
22 Min.Ab 12
Bei der vierköpfigen Familie Speitel hängt der Haussegen schief. Zwischen den Eltern und den fast erwachsenen Kindern gibt es ständig Streit. Als dann auch noch mit dem Familienauto ein junger Mann überfahren wird, eskaliert die Situation. Alle beschuldigen sich gegenseitig ...
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
