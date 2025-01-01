Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Getrübte Vaterfreude

SAT.1Staffel 11Folge 7
Getrübte Vaterfreude

Getrübte VaterfreudeJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 7: Getrübte Vaterfreude

22 Min.Ab 12

Als Jan Hinze erschossen wird, muss seine Frau Silke nicht nur mit dem tragischen Verlust fertig werden - plötzlich erfährt sie auch, dass ihr Mann eine Affäre hatte, aus der angeblich ein Kind entstanden sei. Doch Silke weiß mit Sicherheit, dass das unmöglich ist.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen