Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben

SAT.1Staffel 11Folge 4
Folge 4: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben

22 Min.Ab 12

Matthias Oehlke flieht während einer Verkehrskontrolle mit einer ominösen Tasche und schlägt auf der Flucht einen Polizeibeamten nieder. Die Kommissare stehen vor einem Rätsel: Wo wollte der Mann so schnell hin - und was ist in der Tasche?

SAT.1
