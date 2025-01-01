Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 12: Erlöse uns von dem Bösen
22 Min.Ab 12
Liebe deinen Nächsten - der gläubige Sascha Reuter beachtet dieses Gebot nicht und schlägt regelmäßig seine Frau Marta. Als diese spurlos verschwindet, wird kurze Zeit später auch Sascha tot aufgefunden. Alles deutet auf einen Selbstmord hin - fast alles ...
