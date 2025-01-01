Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der Unfall

SAT.1Staffel 11Folge 14
Der Unfall

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 14: Der Unfall

23 Min.Ab 12

Als die Polizeibeamten wegen Ruhestörung bei Aki Tal und seiner Freundin Katharina eintreffen, platzen sie in eine handfeste Auseinandersetzung. Wenige Wochen später stirbt Aki plötzlich bei einem Autounfall. Für die Kommissare sieht das nicht nach einem Zufall aus!

