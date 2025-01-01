Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 100: Wer Zwietracht sät
22 Min.Ab 12
Was als Meinungsverschiedenheit begann, entwickelte sich schnell zum handfesten und sogar handgreiflichen Streit. Holger Vogt erscheint mit blutender Nase auf dem Präsidium. Motorrad-Rocker Frank Kohne soll ihm eine verpasst haben. Zwei Tage später findet seine Freundin Danielle den Rocker erschlagen in seinem Garten. Hatte Vogt sich gerächt?
Weitere Folgen in Staffel 11
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1