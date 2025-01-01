Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Die geerbten Kinder

SAT.1Staffel 11Folge 106
Die geerbten Kinder

Die geerbten KinderJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 106: Die geerbten Kinder

22 Min.Ab 12

Seit Barbara Neumann die Kinder ihrer verstorbenen Schwester bei sich aufgenommen hat, herrscht Krieg in der Familie. Dann stirbt Paul, der leibliche Sohn der Neumanns unter mysteriösen Umständen. Stecken seine Stiefgeschwister dahinter? Ziehkind July ist seit der Tat jedenfalls spurlos verschwunden.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen