Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 107: Obdachlos
23 Min.Ab 12
Familie Franke ist pleite. Statt in ihr neues Haus zu ziehen, müssen Udo und Christine mit ihren zwei Kindern in einem Obdachlosenheim wohnen. Angeblich ist ihr Bauleiter Rainer Osbar Schuld an allem - und der liegt plötzlich tot auf der Baustelle.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1