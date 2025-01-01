Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 111: Weggebügelt
23 Min.Ab 12
Uwe Clotten lässt seine Ehefrau sitzen, um mit der Ehefrau seines Sohnes durchzubrennen. Kurz darauf wird er tot in seiner Wohnung aufgefunden. Die Kommissare stehen einer Familie gegenüber, die durch die Liebe zweier Menschen zerrüttet wurde.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1