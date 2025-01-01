Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 11Folge 112
Folge 112: Mein Kind lebt!

23 Min.Ab 12

Die 16-jährige Lisa Mommsen ist seit fünf Jahren spurlos verschwunden. Von dem Mädchen fehlt jede Spur, bis eine Unbekannte Anfang-Zwanzigjährige tot aufgefunden wird. DNA Spuren an ihrem Körper weisen auf Lisa Mommsen. Lebt das Mädchen noch?

