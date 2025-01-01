Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 113: Mama kämpft
23 Min.Ab 12
Drei Wochen von keinem vermisst. In der Wohnung einer Plattenbausiedlung wird die bereits stark verweste Leiche eines polizeibekannten Drogendealers gefunden. Die Kommissare stoßen auf eine überforderte Mutter und deren Kinder, die auf der Suche nach ihrem Platz in der Gesellschaft jede Grenze überschreiten.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
