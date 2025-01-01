Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tod einer Lehrerin

SAT.1Staffel 11Folge 117
Folge 117: Tod einer Lehrerin

23 Min.Ab 12

Lehrerin Simone Herbst wird erdrosselt in der Schule gefunden. Der erste Verdacht fällt auf ihr Mobbingopfer Gesine Bachmann. Seit Jahren leidet sie unter den Attacken ihrer Kollegin Simone Herbst. Wurde diesmal die Täterin zum Opfer?

SAT.1
