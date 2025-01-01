Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 117: Tod einer Lehrerin
23 Min.Ab 12
Lehrerin Simone Herbst wird erdrosselt in der Schule gefunden. Der erste Verdacht fällt auf ihr Mobbingopfer Gesine Bachmann. Seit Jahren leidet sie unter den Attacken ihrer Kollegin Simone Herbst. Wurde diesmal die Täterin zum Opfer?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1