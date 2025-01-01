Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Schulgeflüster

SAT.1Staffel 11Folge 121
Schulgeflüster

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 121: Schulgeflüster

22 Min.Ab 12

Als Robert Selck auf dem Schulhof niedergeschlagen und schwer verletzt aufgefunden wird, fällt der Verdacht auf seine Schülerin Janina Selck. Doch wollte seine 18-jährige Geliebte sich wirklich an dem beliebten Lehrer rächen? Oder hatte der verheiratete Familienvater noch mehr Leichen im Keller?

