Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alte Wunden

SAT.1Staffel 11Folge 123
23 Min.Ab 12

Schatten der Vergangenheit - Der 34-jährige Christian Wolf wird auf dem Gelände seines Gebrauchtwagenhandels brutal totgeschlagen. Die Kommissare gehen von einer Beziehungstat aus und ermitteln im näheren Umfeld des Opfers. Dort geraten sie in einen Sumpf aus Geheimnissen und Lügen ...

