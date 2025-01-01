Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Liebe und Angst

SAT.1Staffel 11Folge 129
Liebe und Angst

Liebe und AngstJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 129: Liebe und Angst

22 Min.Ab 12

Alarm in der Schule. Der 14-jährige Jeremy wird mit einer echten Pistole in seiner Schule erwischt. Als ihn die Kommissare nach Hause bringen, um seine Eltern zur Rede zu stellen, treffen sie auf eine Familie, die vom tyrannischen Lebensgefährten von Jeremys Mutter bestimmt wird.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen