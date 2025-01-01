28-Jähriger dreht nach Trennung durchJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 130: 28-Jähriger dreht nach Trennung durch
22 Min.Ab 12
Rosalie Mukovic wird angeschossen, als sie ihren Sohn in die Kita bringen will. Unter Verdacht gerät ihr Exmann, der die Trennung nicht akzeptieren will. Fest steht im Moment nur: Der Täter ist auf der Flucht und er scheint entschlossen, sich von niemandem aufhalten zu lassen.
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1