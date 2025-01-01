Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 133
Folge 133: Die Frau ohne Gedächtnis

23 Min.Ab 12

Eine verletzte Frau irrt im Wald umher und kann sich an nichts erinnern. Erst ihr Bild in der Presse führt zu Ehemann Markus. Doch selbst ihn und ihre Tochter Leah erkennt sie nicht ... finden die Kommissare heraus, wie sie ihr Gedächtnis verloren hat?

