Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 138: Späte Einsicht
22 Min.Ab 12
Die hochschwangere Katja Willems wird von ihrem Ex-Freund Fathi bedroht. Keine leichte Aufgabe für die Kommissare, denn Fathi Cakan befindet sich schon seit Wochen auf der Flucht vor der Polizei ... Unter dem dauernden Druck von Fathis Familie, droht die junge Frau schließlich einen folgenschweren Fehler zu begehen.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1