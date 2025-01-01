Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Pfusch auf dem Bau

SAT.1Staffel 11Folge 146
Pfusch auf dem Bau

Pfusch auf dem BauJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 146: Pfusch auf dem Bau

22 Min.Ab 12

Ein Mann wird schwer verletzt am Straßenrand gefunden. Die Kommissare vermuten, dass er auf einer nahegelegenen Baustelle schwarz gearbeitet hat. Als man seine Frau ausfindig macht, wird die ganze Lebenslüge des Verletzten deutlich. Führten diese Lügen auch zu seinem Unfall?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen