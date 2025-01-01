Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 146: Pfusch auf dem Bau
22 Min.Ab 12
Ein Mann wird schwer verletzt am Straßenrand gefunden. Die Kommissare vermuten, dass er auf einer nahegelegenen Baustelle schwarz gearbeitet hat. Als man seine Frau ausfindig macht, wird die ganze Lebenslüge des Verletzten deutlich. Führten diese Lügen auch zu seinem Unfall?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1