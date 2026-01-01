Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 149: Kira will weg
22 Min.Ab 12
Die 16-jährige Kira Wittek wird seit einer Woche vermisst und zufällig von der Polizei aufgegriffen, als sie mit anderen Jugendlichen vor einem Nagelstudio randaliert. Die Gründe für ihr Weglaufen will Kira nicht nennen. Doch dann geschieht ein Mord und alle Hinweise führen zu Kiras Familie.
