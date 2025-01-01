Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Teenie-Mobbing

SAT.1Staffel 11Folge 150
Teenie-Mobbing

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 150: Teenie-Mobbing

22 Min.Ab 12

Als Isabelle Lux verpasst, ihren kleinen Bruder von der Schule abzuholen, stürzt der die Treppe der Rheinbrücke hinab und verletzt sich schwer. Wurde Tobi gestoßen oder war es ein Unfall? Der Junge schwebt in Lebensgefahr und alte Familienwunden reißen wieder auf.

SAT.1
