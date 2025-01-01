Kioskbesitzer wird nach Partynacht erschossenJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 157: Kioskbesitzer wird nach Partynacht erschossen
22 Min.Ab 12
Ein indischer Kioskbesitzer wird mitten in der Nacht in seinem Laden erschossen. Ein Taxifahrer hat zur Tatzeit ein völlig aufgelöstes Mädchen in der Nähe des Tatorts aufgenommen. Die Kommissare können die Eltern der 15-Jährigen ausfindig machen. Von Fiona selbst fehlt aber jede Spur.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1