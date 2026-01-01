Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 161: 18-Jährige wird angefahren
23 Min.Ab 12
Überrollt und Zurückgelassen - Kristin Robers wird nachts unweit von ihrem Elternhaus angefahren und schwer verletzt. Noch ist unklar, ob es ein Unfall oder Absicht war. Doch die Hinweise verdichten sich darauf, dass jemand aus der Nachbarschaft das betreffende Fahrzeug fuhr. Ein Schock für Familie Robers, die nun auf eigene Faust den Schuldigen finden will.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1